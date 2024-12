LA FOTO. Poliziotto fuori servizio salva donna dopo schianto in autostrada

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Un poliziotto fuori servizio ha salvato una donna intrappolata in un’auto ribaltata sull’autostrada A1. L’agente, Idajet, stava tornando a Roma dopo un weekend nella sua Melfi quando, intorno alle 13:30 di ieri, 8 dicembre, ha notato un veicolo avvolto dal fumo poco dopo l’uscita di Santa Maria Capua Vetere.

Accanto all’auto ribaltata c’era un uomo in stato di shock, che spiegava di non ricordare come fosse finito in quella situazione e chiedeva aiuto per liberare sua madre anziana, bloccata a causa dell’airbag esploso.

Dopo aver verificato che l’uomo non avesse fratture evidenti, l’agente ha estratto la donna dall’abitacolo, mettendola in salvo lontano dal pericolo delle fiamme, con l’aiuto di altri automobilisti. Successivamente sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco e i soccorsi del 118.