LA FOTO. Scappa dalla caserma e scompare del nulla. I carabinieri lo cercano con l’elicottero dalla fidanzata

PIANA DI MONTE VERNA – L’hanno cercato a casa della fidanzata, l’uomo di nazionalità rumena, scappato dagli arresti domiciliari nella sua abitazione di Piana Di Monte Verna, riacciuffato ma che è scappato dalla caserma dei carabinieri. L’uomo vi era stato portato per il foto-segnalamento in seguito ad una rapina, ma ad un certo punto è riuscito a divincolarsi dal militare che lo teneva stretto, lo ha colpito ed e’ corso verso l’esterno, dove ha scavalcato il cancello della caserma dileguandosi per le strade di Capua.

Il 31enne era evaso nel pomeriggio di lunedì, fuggendo sulla Nazionale Appia. Il giorno seguente, infatti, martedì, era stato avvistato a Vitulazio. La notizia che il malvivente sia armato non è stata confermata dagli inquirenti.