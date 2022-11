Illeso, fortunatamente, il conducente

ALIFE – Camion fuori strada sulla Provinciale che da Alife va verso il ponte dei Briganti. Per motivi ancora in fase d’accertamento, il conducente del mezzo ne ha perso il controllo andando a finire prima contro un cartello pubblicitario nella rotonda per poi arrestare la corsa in un fossato. Fortunatamente Il conducente non ha riportato ferite ma i soccorsi hanno impiegato alcune ore per rimuovere il camion dal canale.