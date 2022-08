LA FOTO. Schianto mortale sulla Casilina, identificata la vittima. Gravi anche 2 donne

CONCA DELLA CAMPANIA – E’ di un morto e due feriti il bilancio del drammatico incidente avvenuto questa mattina verso le 12.30 al km 173 della SS 6 Casilina nel comune di Conca della Campania. Per cause in corso di accertamento una 80enne di Vairano Patenora, la quale viaggiava insieme ad un’altra passeggera a bordo di una Fiat Panda ha invaso la corsia opposta di marcia sulla quale proveniva – da Roma direzione Napoli – andandosi a scontrare con una Lancia Libra condotta da Salvatore Lautieri, 62enne originario di Tora e Piccilli e residente a Legnano (Milano) ma in zona per far visita ad alcuni parenti.

Nel violento scontro il conducente della Lancia Libra è spirato intrappolato tra le lamiere. Le due donne, invece, estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco del distaccamento di Piedimonte Matese ed affidate alle cure del 118 e trasportate in gravi condizioni all’ospedale di Piedimonte Matese