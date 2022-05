LA FOTO. Scontro frontale tra due auto che finiscono fuori strada: tre persone estratte dalle lamiere

ALIFE – Ieri sera verso le ore 20:00 una squadra di Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal Distaccamento di Piedimonte Matese è intervenuta in via Vergini, nel Comune di Alife, per un’incidente stradale. Una volta giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato due autovetture che, dopo uno scontro frontale, hanno terminato la loro corsa nel terrapieno adiacente la strada. Grazie al loro tempestivo intervento i Vigili del Fuoco, con l’ausilio dell’attrezzatura da taglio in dotazione, sono riusciti ad estrarre dalle lamiere le persone rimaste bloccate all’interno dei veicoli. Tre le persone ferite, una donna e due uomini, assicurate alle cure dei sanitari presenti li sul posto con varie ambulanze. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per stabilire le cause dell’incidente.