LA FOTO. Si ribaltano sulla strada per il mare. 2 ragazzi in ospedale, altri giovanissimi medicati sul posto

Gli automobilisti in transito sono stati i primi a soccorrerli.

CASTEL VOLTURNO. Erano diretti al mare i ragazzi a bordo dell’auto che si è ribaltata, poche ore fa, sulla statale 7bis, appena dopo lo svincolo per Castel Volturno.

Feriti due dei ragazzi che erano a bordo dell’utilitaria e che sono stati trasportati presso il più vicino ospedale. Gli altri, non sappiamo se due o tre giovani, sono stati medicati sul posto dai sanitari del 118.

Stamattina sono stati in tanti a percorrere la statale che porta al mare e molti degli automobilisti in transito hanno cercato di soccorrere i giovani. Non si conoscono le cause dell’incidente che potrebbe essere stato provocato da un sorpasso azzardato o semplicemente dalla velocità probabilmente sostenuta dell’auto. L’incidente ha provocato anche code e rallentamenti.