LA FOTO. SICUREZZA STRADALE, spuntano i semafori sulla Nazionale

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Sicurezza stradale in primo piano sulla Nazionale Appia: spunta il semaforo all’incrocio con via Campanile/via Recalone. In questi giorni gli operai incaricati dalla ditta hanno provveduto alla sistemazione, non senza le ovvie conseguenze sul traffico della zona.

La decisione, adottata dall’amministrazione di Peppe Vozza in considerazione dell’elevato numero di incidenti che in estate tendono ad aumentare, al momento non sembra essere gradita dai commercianti della zona, che temono una paralisi delle vendite a causa delle possibili lunghe file di traffico.