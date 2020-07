LA FOTO SIMBOLO BAIA DOMIZIA. Benissimo, oggi hanno parcheggiato anche sulle dune attorno alla spiaggia. Caos e parcheggio selvaggio, altra giornata da incubo

BAIA DOMIZIA (CELLOLE) – (g.g.) Il comndante dei vigili urbani di Cellole, Casale, è uno di quelli che ha proprio una difficoltà strutturale a confrontare le proprie idee con quelli che, in qualche modo, legittimamente, al di la delle ragioni e dei torti, esprimono una critica, non alla sua persona, ma al modo in cui svolge la funzione di polizia locale a Cellole.

Ci dicono che è in ferie. Probabilmente nulla sarebbe cambiato neppure oggi, in un’altra giornata di ordinaria inciviltà, in quel di Baia Domizia. Queste foto sono state scattate pochi minuti fa a Baia Murena, zona Baia sud (dove in pratica, sono state installate le strisce blu) e ce n’è una che, secondo noi, simboleggia tutto ciò che vogliamo significare quando parliamo di una terra che si fa del male da sola. Si vede un’auto parcheggiata proprio in cima ad una duna, quest’ultima, come le altre, situata tra la spiaggia e l’abitato, così come la macchia mediterranea che si vede nelle foto e sulla quale altre auto sono state lasciate in sosta.

Ora, pur sapendo che il comandante Casale avrà da fare in queste ore perchè magari, pure in vacanza, dovrà preparare un paio di querele a CasertaCe, trovi anche il tempo per dare un senso alla sua funzione perchè, al di la di tutto, qui non si tratta di stabilire la cifra delle qualità umane di una persona ma si tratta di trovare un minimo di senso alla presenza di organi istituzionali.

Ed allora, dato che con Casale è proprio inutile ragionare di nulla, in considerazione della sua difficile capacità di interagire, non possiamo far altro che rivolgerci al commissario prefettizio che governa il comune di Cellole: che vogliamo fare, li vogliamo mandare due vigili il sabato e la domenica a Baia Domizia, o vogliamo ripetere, anche quest’anno, il solito copione dell’estate più caotica e cafonal d’Italia?