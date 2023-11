LA FOTO. “Sono pazza dei Casalesi”, scritta choc sullo scoglio del litorale

Immagine postata sulla pagina facebook Viaggi nel degrado

La notizia e la foto sono state pubblicate da Napolivillage.com. Qualcuno, o qualcuna, ha scritto su uno scoglio del litorale del Villaggio Coppola “Sono pazza dei casalesi”. Oddio, guardando bene la foto, potrebbe anche trattarsi di “Sono pazza del casalese”, magari scritto da qualche ragazza innamorata di un coetaneo di Casal di Principe.

Fatto sta che la foto ha fatto subito il giro del web. Eh sì, anche perché i Casalesi, inteso come clan di camorra, hanno completamente monopolizzato, inquinandola, l’economia di un territorio, hanno lastricato le strade di sangue, piombo e morti ammazzati, hanno avvelenato terreni e colture mischiandoli con tonnellate di rifiuti tossici, hanno deciso vita e morte di tutti. L’immagine, scrive sempre Napolivillage.com, è stata postata dalla pagina Facebook “Viaggi nel degrado”.

“È pazza e basta. Solo una mente malata può concepire scempiaggini simili. Osannare chi da sempre rappresenta un cancro per la propria terra è da essere immondi e rende complici di quei criminali che hanno portato soltanto morte, distruzione e dolore. “-commenta Borrelli: “ I camorristi e i mafiosi non sono delle rockstar ma esseri spregevoli, ingranaggi di un meccanismo ancora più spregevole di loro. Soltanto un ‘sano disprezzo’ verso questa realtà può innescare un movimento di rinascita ma finché ci saranno persone che vedono in boss e camorristi degli idoli sarà molto difficile portare avanti questa battaglia. Serve un cambio radicale e collettivo di mentalità e lo Stato può incentivarlo introducendo il reato, come proponiamo noi da alcuni anni, di apologia.”