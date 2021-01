LA FOTO. Tenta la fuga dopo un furto in appartamento. 21enne bloccato dai carabinieri

SAN FELICE A CANCELLO – I carabinieri della Stazione di Cancello, in via Polvica a San Felice a Cancello, unitamente ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato per furto, del cittadino albanese C.A. 21 anni, in italia senza fissa dimora.

I militari dell’Arma sono intervenuti a seguito della segnalazione relativa ad un furto in appartamento in corso.

Sul posto hanno intercettato il rumeno mentre stava cercando di scappare per le strade attigue.

L’uomo, subito bloccato, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di diversi monili in oro oggetto del furto.

Il rumeno è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente autorità giudiziaria.

La refurtiva recuperata è stata riconsegnata all’avente diritto.