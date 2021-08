LA FOTO. Terribile incidente in Grecia, muore un italiano. Ferito ragazzo di MARCIANISE

MARCIANISE – Almeno un decesso nel terribile incidente avvenuto a Rodi, isola della Grecia molto nota come località turistica, schianto che ha visto coinvolto anche un ragazzo di Marcianise. La vittima è un italiano di 38 anni e il turista casertano è rimasto ferito gravemente in questa collisione stradale. Stavano percorrendo la strada provinciale quando con la loro vettura si sono scontrati in maniera molto violenta con una motocicletta. Seriamente feriti anche gli altri due giovani che viaggiavano in moto.