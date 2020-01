SANTA MARIA CAPUA VETERE – Traffico in tilt a Santa Maria Capua Vetere in questi minuti. Un pullman è rimasto bloccato all’arco di Adriano, come si vede dalla foto che pubblichiamo. Sul posto, per trasportare i passeggeri del bus a destinazione, è arrivato un mezzo sostitutivo.

L’autobus sembra abbia tamponato il camion di alcuni operatori comunali, ma la dinamica di quanto accaduto è tutta da chiarire.