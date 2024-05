LA FOTO. TRAGICO SCHIANTO sulla Variante. Giovane sbalzato dall’auto vola giù dal viadotto, due feriti gravi

Poco dopo l’una di questa notte all’altezza dell’uscita Saint Gobain in direzione Caserta

CASERTA – Tragico incidente questa notte, poco dopo l’una, lungo la Variante Anas all’altezza dell’uscita Saint Gobain in direzione Caserta. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto, Peugeot, sulla quale viaggiavano due ragazzi si è ribaltata probabilmente dopo un impatto. Conseguentemente al violento urto uno dei ragazzi è sbalzato fuori dall’abitacolo precipitando giù dal viadotto mentre l’altro è rimasto intrappolato tra le lamiere. Sul posto la polizia e i vigilo del fuoco. I feriti sono stati trasportati entrambi al vicino ospedale in condizioni, sembrerebbe, preoccupanti.