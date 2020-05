LA FOTO. Tremendo incidente tra due auto, un uomo in gravi condizioni

SESSA AURUNCA – Come si evince dalla foto, è stato uno scontro violentissimo quello avvenuto tra due auto pochi minuti, sulla Nazionale Appia, nella zona di San Castrese, all’interno del comune di Sessa Aurunca, non molto distante dal distributore di carburanti che si affaccia su quel tratto di strada. Dopo l’impatto, sul posto si è immediatamente recata un’ambulanza del 118 per soccorrere i feriti e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Uno dei protagonisti della collisione è stato trasportato in ospedale in codice rosso.