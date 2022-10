LA FOTO. Trovati con piantine e germogli di marijuana. Due denunciati

CURTI – In Curti, i carabinieri della Compagnia di Marcianise nell’ambito di attività finalizzata alla prevenzione e repressione di reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà un 46enne ed un 51enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari dell’Arma durante una perquisizione d’iniziativa presso gli appartamenti di dimora dei due hanno rinvenuto e sequestrato 9 piantine e 3 germogli di “marijuana”, nonchè 120 grammi di “marijuana” e 2 grammi di “hashish”. Nel corso dell’attività sono stati sequestrati 3 bilancini di precisione e materiale vario per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente.