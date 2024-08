LA FOTO. Turisti casertani rischiano grosso. Nella barca alla deriva all’isola di Ponza: salvi anche una donna incinta e 5 bambini

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – È stata una brutta disavventura, per fortuna senza gravi conseguenze, quella vissuta da 11 turisti casertani, tra i quali 5 bambini e una donna incinta, rimaste alla deriva la notte tra sabato e domenica a quindici miglia dalla costa mentre tornavano dall’isola di Ponza a bordo di un gommone di 10 metri. I motori dell’imbarcazione si sono improvvisamente spenti e non è stato più possibile riavviarli. Il mare era molto mosso.

Il segnale di allarme è stato raccolto dalla Capitaneria di porto di Gaeta, da dove è partita una motovedetta della Guardia costiera che ha individuato e raggiunto il gommone alla deriva grazie al radar e a un razzo di segnalazione. Gli undici occupanti sono stati tratti tutti in salvo. Erano in stato di shock per la situazione di pericolo in cui si erano trovati e sono stati affidati al personale del 118. Tutti sono stati dimessi senza prognosi.