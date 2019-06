SANTA MARIA CAPUA VETERE (k.k.) – Si è verificato all’incirca 15 minuti fa un sinistro stradale a Santa Maria Capua Vetere. Lo schianto è avvenuto al sottopasso di via Avezzana, a pochi passi dalla scuola media Mazzocchi, in direzione Sant’Andrea. Un’auto ha concluso la sua corsa nella curva impattando contro al muro. Non è chiara, al momento, la dinamica che ha causato l’incidente. Sul posto è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 e di una pattuglia dei carabinieri.