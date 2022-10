LA FOTO. Un inviato di “Striscia la Notizia” nel Casertano

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Inviato di Striscia la Notizia ad Aversa. In queste ore in città vi è grande curiosità per il servizio del TG satirico, il cui inviato in bianco, Moreno Morello ha fatto tappa, presso lo studio legale di Francesco Liguori. Il servizio dovrebbe essere su un vasto giro di truffe in ambito di criptovalute, di cui il legale normanno si starebbe occupando. Morello già in passato fece tappa ad Aversa per l’inchiesta sui call center furbetti che cambiavano gestore agli ignari clienti, utenti di compagnie di luce e gas. Il servizio andrà in onda mercoledì sera su canale 5.