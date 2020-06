MiMARCIANISE (red.cro.) – Sta divampando in questi minuti, intorno alle 00:30 della notte tra giovedì e venerdì, un incendio non molto distante dal tratto autostradale che da Casagiove va a Caserta Sud, praticamente di fronte al centro commerciale Campania. Si è alzata un’alta coltre di fumo e l’odore acre delle fiamme si sta espandendo in tutta l’area.