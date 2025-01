La GESIA perde i 4 ricorsi al Tar: annullata l’autorizzazione unica a costruire il mega impianto rifiuti speciali a TEANO

Sarebbe ingiusto e scorretto che un singolo soggetto, magari politico, pensasse di accaparrarsene i meriti

TEANO (Elio Zanni) – La Gesia perde i 4 ricorsi (non solo quello del comune di Teano) presentati per chiedere l’annullamento dell’Autorizzazione unica a costruire il suo «mostro industriale» nel quartiere Santa Croce a Teano. Ad opporsi innanzi al Tar alla precedente sentenza del Consiglio di Stato, infatti, sono stati liberi cittadini contribuendo a spese proprie in collaborazione con i commercianti di Teano… e poi anche il Comune di Teano. Liberi cittadini uniti in comitati e associazioni. A tutti va il plauso degli attivisti e anche di questa testata giornalistica che ha fatto il suo dovere (e lo farà ancora…) stimolando a dovere a tutti muoversi e muoversi bene e non per ultimo la stessa Amministrazione comunale.

I meriti quindi vanno all’impegno e alla dedizione della società Ferrarelle e quindi al dottor Carlo Pontecorvo, al Comitato No-Imp che non ha mai mollato, alla casa-albergo Confidenza Castallo Fratelli che ha intuito i benefici del difende l’integrità dell’aria, dell’acqua e del suolo del territorio di appartenenza, all’Associazione Laudato Sì per la sua spinta propulsiva anche nel raccogliere e proporre gli elementi validi da portare prima nelle Conferenze di Servizio e poi davanti al Tar. Bene ha fatto, facendo esattamente il suo dovere, anche il Comune di Teano che spianto dell’Amministrazione comunale ha presentato uno dei quattro ricorsi che hanno trovato accoglienza e successo.

Sarebbe ingiusto e anche assai scorretto che un singolo soggetto, magari di tipo politico, pensasse di accaparrarsi questa singola vittoria che, molto probabilmente conoscerà una nuova tappa e un nuovo confronto legale, come nel metodo Gesia che in questi nove anni abbiamo – come popolo di Teano e come Media imparato a conoscere. Non a caso i soggetti che siamo riusciti a sentire che hanno proposto o ricorsi si sono riservati di esprime la loro opinione in merito alla bella notizia della sonora sconfitta della Gesia «dopo aver letto e valutato in maniera corale, al loro interno, la sentenza».

A tutti giungano i complimenti della redazione di TeanoCe e dei sui redattori e collaboratori esterni per i risultati di questa battaglia che il giornale ha tentato di seguire il più assiduamente possibile stimolando, con critiche costruttive, tutti i soggetti in gioco.

