LA LETTERA-verità: “Ecco perché moriamo di cancro”

VILLA DI BRIANO (Christian e Lidia de Angelis) – La forte e dura lettera di una donna evidenzia il dolore e la paura per le continue morti che i paesi dell’agro aversano (e non solo) subiscono indistintamente, ogni giorno.

Madri, figlie, mogli, padri, mariti e figli di qualsiasi età che lasciano questa terra troppo presto.

Ecco la dura lettera di Nunzia Tessitore:

“VILLA DI BRIANO MUORE. Villa di briano? eccola!!!questa è la vera Villa di Briano. QUI Si MUORE Tutti i giorni, Qui abbiamo case a lutto un giorno sì e l’altro no…e sappiamo anche di quale malattia si muore. La colpa? La colpa è innanzitutto dei cittadini,si la colpa è nostra!Ci siamo rassegnati a questo destino infame, NESSUNO FA NULLA!In questo paese si pensa solo a mangiare, alle feste.Ma sì!!pensiamo a ballare e dimentichiamo che intorno il paese sta morendo!!!!Balliamo pure tanto la morte ci aspetta dietro l’angolo.NESSUNO FA NULLA, nessuno ne parla, il silenzio incombe.Complimenti a tutti!

Come vi riunite per ballare la sera, per le feste di piazza, una cosa bellissima che ha sicuramente risvegliato il paese non fraintendete, ma allo stesso modo noi cittadini dovremmo riunirci per far sentire la nostra voce e PER CERCARE DI RISOLVERE PROBLEMI PIÙ GRAVI.Come l’inquinamento. MA CI TENETE AI VOSTRI FIGLI, ai vostri NIPOTI, ai vostri Fratelli, AL LORO FUTURO?

Non bastava lo scarico di rifiuti tossici, tutti i giorni si assiste all’appicco dei roghi tossici, tutti i giorni moriamo nella puzza e negli scarafaggi e nell’immondizia… Tutti i giorni il paese viene sottoposto agli scarichi dei camion dell’immondizia.TANTO SIAMO GIÀ MORTI! è la risposta che mi è stata data stamattina da una persona, la colpa è sempre di chi sta più in alto, così facendo si fa a scarica barile a chi sta più in alto e via dicendo..In questo modo la colpa è sempre di qualcun altro e mai del singolo.LA COLPA È DI TUTTI Noi, di noi che non facciamo nulla, di noi che non ci organizziamo per fare qualcosa, almeno tentarci , perché siamo noi il paese, il paese è di tutti, e se ci rassegniamo alla morte nessuno verrà qui a salvarci, se non siamo noi in primis a pensarci, nessuno mai ci penserà.Sapete cosa sono queste macchie marroni per tutto il paese? o siamo siamo diventati tutti cechi e sopratutto ci siamo abituati alla puzza? Queste macchie che vedete per tutto il paese derivanti dagli scarichi dei camion della spazzatura è PERCOLATO: una sostanza tossica che deriva dalla decomposizione dei rifiuti, una sostanza che provoca TUMORI,PERICOLOSA per chi la inala, per i poveri netturbini che ci lavorano e per noi, ma anche per le nostre falde acquifere e per il territorio.

Questa è Villa di Briano oggi e questo è il futuro che state regalando ai vostri figli….SVEGLIATEVI!!! Facciamoci sentire ma soprattutto FACCIAMO QUALCOSA per questo paese, non rassegniamoci alla morte…!”