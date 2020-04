La lite in cortile sfocia in violenza: “Stava per colpirmi con un’ascia” 22 Aprile 2020 - 16:42

Questa la denuncia di un 30enne verso il suo vicino di casa CAPODRISE (red.cro.) – Una semplice diatriba tra vicini si sarebbe trasformata in un tentativo di aggressione, questo secondo quanto denuncia un trentenne, giovane professionista, residente a Capodrise. Il suo vicino di casa, operante nelle forze dell’ordine, avrebbe provato a colpirlo con un fendente d’ascia, al termine di una discussione sfociata in ben altro. Nella concitazione del momento, la compagna del trentenne, in stato di gravidanza, ha avuto un malore. Tutto questo è stato riportato, poi, nella denuncia scattata alla fine di questa lite.