La mondragonese Martina Pengue tedofora alle Universiadi. Pronta per le gare di taekwondo

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – La mondragonese Martina Pengue sara’ una degli atleti che vivranno l’emozione delle “Universiadi”, lo spettacolo sportivo più importante dopo quello delle Olimpiadi, trasmesso dal vivo in mondovisione.



Oggi, 25 giugno 2019 la Torcia della Universiade è arrivata a Caserta. Nel tardo pomeriggio il primo, di quindici tedofori, è partito dall’Università di Caserta in viale Ellittico, su un percorso di quasi due chilometri, dove si sono alternati numerosi tedofori sportivi: Biagio Sergio, capitano di Pallacanestro Sporting Club Juvecaserta, Clemente Santonastaso, responsabile tecnico settore giovanile US Casertana Calcio, Sara Maria Kowalczyk, campionessa del mondo under 20 di scherma, Angelo Musone, argento olimpico di pugilato, Valeria Tedesco, campionessa di pattinaggio, Riccardo Zimmermann, campione del mondo di taekwondo paralimpico, Martina Pengue, campionessa europea di taekwondo, Elio Verde, campione del mondo di judo.

La Torcia ha toccato anche la Reggia di Caserta, fino ad arrivare, con l’ultimo tedoforo, Adam Sotiriadis, Coordinatore Generale della FISU, al Monumento ai Caduti in piazza IV Novembre. Ad accogliere la fiaccola anche le istituzioni locali di Terra di Lavoro e il Comitato Organizzatore di Napoli 2019.

Martina Pengue, sorella ed allieva del Maestro Gennaro Pengue fara’ parte della Nazionale Italiana di Taekwondo in gara nei giorni 7 e 8 luglio. Martina scendera’ nel quadrato di gara, con il trio femminile di poomsae il 7 luglio al ‘”Palacasoria”.

Il 3 luglio alle 21.00 allo Stadio San Paolo, rinnovato per l’occasione, ci sarà la Cerimonia d’apertura delle Universiadi, ideata e prodotta da Balich Worldwide Shows che termineranno il 14 luglio.

Un emozionante spettacolo sportivo dunque da non perdere, con protagonista la campionessa europea di Taekwondo Martina Pengue che darà lustro in mondovisione alla città di Mondragone.