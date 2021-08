LA MORTE DEL 18ENNE IN VIA VICO. Fratelli d’Italia invoca “legge ed ordine” e oggi incontrerà il Prefetto

Qui sotto il testo integrale del comunicato stampa con il quale viene scattata una fotografia del disastro totale riguardante le politiche della sicurezza dei cittadini, soprattutto nelle aree del centro. Ma anche a Castel Volturno, Mondragone, Baia Domizia e Cellole si è superato il punto critico

A Caserta protagonista ancora una volta la movida violenta, l’altra notte una tragedia annunciata, l’omicidio in centro del giovane Gennaro Leone, accoltellato alle gambe e morto dissanguato poi in ospedale è il triste epilogo di una serie di episodi che denunciamo da mesi, il fine settimana in intere zone della città, specie in quelle della movida, non si è in grado di garantire l’ordine pubblico specie nei fine settimana, assistiamo a risse continue, accoltellamenti, parapiglia che balzano ormai agli onori della cronaca, sino alla tragedia dell’altra sera.

Tutta la comunità di Fratelli d’Italia si stringe attorno ai familiari della vittima, un giovane di 18 anni, uno sportivo agonista e amante della vita e contestualmente richiama le istituzioni, a partire dai sindaci, autorità locali di pubblica sicurezza, ad intervenire massicciamente per ristabilire il controllo di intere zone della città dove diventa pericoloso persino passare dopo una certa ora. Fratelli d’ Italia denuncia circostanze analoghe in altre città come Baia Domizia ( Cellole ) e Mondragone, dove ogni fine settimana, non mancano furti, rapine, e aggressioni, per non parlare della denuncia al ministro La Morgese da parte del Sindaco di Castel Volturno che invoca ancora una volta la presenza dello Stato in città. Fratelli d’ Italia chiederà già oggi un incontro al Prefetto per conoscere quali provvedimenti intenda intraprendere insieme al comitato di sicurezza che coinvolge anche i sindaci, chiediamo una reazione forte da parte delle Istituzioni, non vogliamo più assistere a tragedie del genere.