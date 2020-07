La morte del ragazzo 19enne in scooter. Ecco chi guidava l’auto con cui si è scontrato. La dinamica e le condizioni del fratello gemello, grave alla….

VILLA LITERNO – Si vanno chiarendo del tragico incidente che nel tardo pomeriggio di ieri in via Venezia, in zona Pinetamare di Castel Volturno, ha causato la morte del 19enne di Vuilla Literno Salvatore Carmellino e il grave ferimento di suo fratello gemello, anch’egli a bordo dello stesso scooter. La Ford Fiesta con cui, come abbiamo scritto già ieri sera, lo scooter dei due ragazzi si è scontrato, era condotta da una donna della Sierra Leone. I carabinieri della Compagnia di Mondragone hanno accertato che i due gemelli stavano tornando da una giornata di mare, e percorrevano via Veneto nella localita’ Pinetamare, quando hanno impattato violentemente contro la vettura della donna che viaggiava nella stessa direzione, e si accingeva a girare in una traversa sulla sinistra. I due centauri, che da quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, sembra non indossassero il casco, sono volati dalla sella andando a sbattere contro una recinzione; uno dei gemelli, Salvatore Carmellino, e’ morto sul colpo, l’altro e’ stato condotto in gravi condizioni alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.