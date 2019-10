LA MORTE DI ANGELA. Il ricordo dell’ex fidanzato: “Mi mancherai come l’aria. Non si cancellano in due mesi 15 anni di amore”

SANTA MARIA CAPUA VETERE (red.cro.) – “Non sono mai stato molto social, a differenza tua, ma ho comunque la necessità di dire che stanotte una tragica fatalità ci ha portato via una persona speciale, per me lo eri e lo sarai per sempre. Mi mancherai come l’aria, non si cancellano in due mesi 15 anni di amore puro e sincero, sarebbero tante le parole che vorrei dirti, ma lo farò attraverso le preghiere. Sono sicuro che ora sei felice, questa vita terrena non era per te, so per certo che queste parole ti arriveranno. Sembra di vivere un incubo, ma purtroppo è la triste realtà, voglio comunque darti la BUONANOTTE e ovunque tu sia, dacci la forza di andare avanti… E come dicevi tu: IL NOSTRO AMORE PIÙ CHE ALL’INFINITO….. CIAO PICCOLA….. BUON VIAGGIO”.

Ricorda così Angela Maria Saggiomo, la 33enne di Santa Maria Capua Vetere, investita ed uccisa nella notte tra domenica e lunedì, l’ex fidanzato. Un rapporto duraturo, 15 anni condivisi e da poco chiusi, come accade a tanti rapporti. La ragazza era voluta bene e il ricordo di un’amica sui social è sulla stessa lunghezza d’onda: “Ti porteremo sempre nei nostri cuori. Il cielo brillerà con il tuo sorriso. Sei speciale. Buon viaggio, Angy“. Una BMW l’ha centrata mentre lei era fuori dalla sua auto. L’automobilista si è fermato per prestare soccorso, ma non c’è stato nulla da fare. La giovane, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, si trovava ferma a causa dell’auto in panne.