LA MORTE DI ANGELO. Oggi i funerali dell’ingegnere 39enne. Si indaga sulle cause del decesso

SANTA MARIA CAPUA VETERE (Tina Palomba) – E’ stato aperto un procedimento penale sul decesso del bravissimo ingegnere Angelo Santagata, molto conosciuto in città, morto a ferragosto all’età di 39 anni e di cui proprio oggi sono attesi alle 15 i funerali al Duomo. Angelo è stato colto da malore nei pressi dell’Anfiteatro mentre era a bordo di una Punto ed è morto prima di arrivare in ospedale.

Ieri è stata effettuata l’autopsia sulla salma alla presenza dei legali di famiglia, Luca Viaggiano e Goffredo Grasso. E’ emerso che effettivamente come già abbiamo anticipato precedente articolo, che il 39enne, il giorno 9 agosto si era rivolto al pronto soccorso dell’ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere per un dolore al petto , ma era stato subito dimesso. Si attendono i risultati dell’autopsia proprio per accertare se vi fosse un collegamento dal primo e il secondo malore. Alcuni vigili urbani intervenuti sul posto della tragedia hanno specificato l’ambulanza nonostante ci fosse, nonostante il traffico per la festa dell’Assunta, e sembra che sia arrivata subito dalla centrale di Curti. Ma è giusto che i familiari chiedano le dovute indagini. Angelo era un ragazzo alto e forte sembra incredibile questa tragedia che ha colpito questa famiglia molto stimata.