LA MORTE DI ENRICO. Lutto in tre comunità: il ricordo commosso dei colleghi commercianti

MARCIANISE/CAPUA/SANTA MARIA CAPUA VETERE – Tre comunità affrante dal dolore per la tragica e prematura dipartita di Enrico Tavano, il 34enne che ha perso la vita questa mattina, mentre si stava recando a lavoro, in un tragico schianto lungo la Ss7bis nel comune di San Tammaro. Enrico, giovane sposo da poco più di tre mesi e trasferitosi a Marcianise, appartenente ad una nota famiglia di pasticcieri, amato e stimato commerciante, ha perso la vita in sella alla sua moto per cause ancora in fase di accertamento. Si stava recando a lavoro a Capua, presso il suo bar in via Brezza, quando si è scontrato con un’automobile.

Per i medici ed infermieri del 118, giunti sul posto, ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. In breve tempo la notizia della sua morte ha fatto il giro delle città, lasciando sgomenti amici e parenti. In queste ore sono in tanti a ricordarlo e tra questi i dipendenti della farmacia, Russo, del Rione Porta Roma, in via Brezza, che scrivono: ” Tutte le morti improvvise e violente ci colpiscono, ma quando a morire è una persona giovane, con una vita costruita sul lavoro, il rispetto del prossimo, con un sorriso che illumina il grigiore di questo mondo e grandi aspettative per il futuro, diventa veramente difficile da accettare. Vita che tanto ti dà ma che sa anche togliere tutto. Sarà per tutti noi un vuoto incolmabile non vederti entrare più in farmacia con i tuoi caffè e la tua voglia di vita. Ciao Enrico, resterai sempre nei nostri cuori” .