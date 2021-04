La morte di Francesco Santonastaso, l’autopsia: problema cardiaco

CASERTA – Due mesi dopo la morte di Francesco Santonastaso, l’ex consigliere comunale di Caserta trovato morto a gennaio sulla spiaggia di Varcaturo a Castel Volturno, l’autopsia ha chiarito le cause del decesso che è da ricondursi, secondo quanto stabilito dal dottor Antonio Palmieri su incarico del pubblico ministero Esposito del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ad una aritmia cardiaca “rappresentata da un flutter (disturbo del ritmo cardiaco) striale che si è trasformato in fibrillazione ventricolare determinando una insufficienza cardiaca fino all’arresto cardio respiratorio finale”. Santonastaso si era recato sulla spiaggia di Varcaturo, di cui era un assiduo frequentatore,l’11 gennaio poco dopo l’ora di pranzo, il parcheggiatore della zona lo aveva visto entrare, per non fare più ritorno alla sua auto a causa del malore che lo aveva colpito in spiaggia. Il corpo fu poi ritrovato la mattina successiva.