La morte di Luigi Macchione, ecco cos’è successo

Appena la salma sarà liberata si potranno celebrare i funerali

AVERSA/TRENTOLA DUCENTA (Lidia e Christian de Angelis) Emergono dettagli circa il decesso del simpatico e gioioso Luigi Macchione. L’uomo 57enne di Trentola Ducenta, fratello di Assunta, non era sposato e non aveva figli, è deceduto dopo 8 giorni di agonia presso l’ospedale, dove era stato ricoverato a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto lungo la Nola/Villa Literno nei pressi dell’uscita Carinaro-Teverola, dove furono coinvolti ben 6/7 veicoli. Macchione fu estratto dalle lamiere dell’abitacolo e condotto d’urgenza al Cardarelli di Napoli per le ferite e lesioni riportate. Ieri data la gravità e nonostante i tentativi di salvarlo il suo cuore si è fermato. Appena la salma sarà liberata si potranno celebrare i funerali. Due le comunità sconvolte e affrante per il dolore della perdita di un amico speciale e sincero che drammaticamente va via.