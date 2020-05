La morte di Maurizio. Salma sequestrata per l’autopsia. Il dolore degli amici: “Non sarai mai lontano dal cuore”

PORTICO DI CASERTA – Resta avvolta nel mistero la morte improvvisa di Maurizio Piccirillo, 35 anni, trovato senza vita nella sua casa di via Iodice (LEGGI QUI). La salma è stata sequestrata per l’esecuzione dell’esame autoptico, l’unico in grado di chiarire le cause del decesso. L’esame sarà eseguito l’8 maggio. Al momento, dunque, non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella del gesto estremo.

Intanto, in queste ore di dolore, sono tanti gli amici che stanno postando sui social il proprio ricordo. Messaggi che descrivono il 35enne per quello che era, un ragazzo dolce e sensibile. Ne abbiamo scelti alcuni, molto toccanti: