La morte di Mirco sul campo di calcetto. Grande tristezza in città per la scomparsa dell’imprenditore 30enne

SESSA AURUNCA (Lidia e Christian de Angelis) – E’ grande il dolore espresso dal sindaco e dall’intera comunità. La prematura dipartita di Mirco Ciprino, imprenditore, ha gettato nello sconforto l’intera collettività. (LEGGI QUI).

Figlio di Ornella e Enzo, era molto noto, sia per la sua onestà, simpatia e gentilezza, sia perché è sempre stato disponibile e presente dando un contributo importante alle iniziative cittadine.

Il sindaco Silvio Sasso ha reso noto il suo cordoglio, addolorato per questo decesso improvviso: “Un triste evento investe la Città: l’improvvisa scomparsa del giovane Mirko Ciprino. Operatore commerciale dinamico, cittadino appassionato, promotore e animatore di tante attività. Una giovane vita spezzata che lascia sgomenti tutti. La Comunità ne è totalmente colpita. La fatale circostanza segna con mestizia l’avvio di questa estate aurunca. Un abbraccio alla Famiglia e agli amici più cari. Ciao Mirko, grazie Mirko, buon viaggio Mirko.”

ALCUNI MESSAGGI DI CORDOGLIO:

“Oggi non è un bel giorno, sono nove anni che giriamo l’Italia e di posti ne abbiamo visti e conosciuti tantissimi, alcuni poi diventano un appuntamento fisso quasi da considerarla una visita a casa di un amico per via della simpatia, del rispetto, correttezza ed empatia che nasce con i titolari e gestori. Mirco Ciprino era uno di questi appuntamenti fissi, un amico con il quale praticamente siamo cresciuti. Facciamo fatica ancora a credere che non sia più tra noi, un ragazzo di 30 anni pieno di energia e voglia di vivere. Oggi noi tutti ci stringiamo al dolore della sua famiglia, dei suoi amici e conoscenti, ed a tutta la comunità di Sessa Aurunca. Buon viaggio amico”

“La famiglia Sepe tutta, unitamente allo staff di Theatro Grill, sgomenti e addolorati esprimono il loro cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia Ciprino per la prematura scomparsa del carissimo amico e collega Mirco Ciprino. Non lo dimenticheremo mai. Che riposi in pace.”

“Difficile trovare le parole giuste per queste circostanze se specialmente poi perdi un amico….. caro Mirco Ciprino ieri è stato il compleanno più brutto della vita mia e se potessi scegliere un regalo sicuramente sarebbe quello di averti ancora qui ….mi mancheranno le chiacchierate che ci facevamo…..fai buon viaggio amico mio tvb”