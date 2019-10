La Municipale scopre asilo “abusivo”: “E’ da abbattere”

TRENTOLA DUCENTA – Per il comune di Trentola, alcuni locali in via degli Olmi sono da abbattere. Si tratta di ambienti che ospitano un asilo-scuola materna. L’ordine di demolizione è stato messo nero su bianco dal responsabile dell’area urbanistica del comune. D.J., la proprietaria, deve demolire le opere “realizzate in assenza di titolo abilitativo” entro 90 giorni. I lavori, realizzati senza permessi, sono stati rilevati a seguito di un sopralluogo della Municipale. D.J. potrà ricorrere al Tar della Campania contro il provvedimento.