LA NOTA. Giorgio Magliocca presenta la sua candidatura e impegna Nicola Caputo e Giovanni Zannini. Sarebbe guerra di Piero De Luca al “cornutissimo” Pd

Una nostra valutazione a qualche minuto di distanza dall’ufficializzazione dell’evento previsto per domani sera, sabato 13 novembre, nell’Hotel Europa di Caserta, così come informa una breve nota inviata dallo stesso presidente della Provincia, il cui testo pubblichiamo integralmente in calce all’articolo

“Sabato 13 novembre pv ore 11 presso Hotel Europa a Caserta conferenza stampa di presentazione della candidatura a Presidente di Giorgio Magliocca.

Interverranno Nicola Caputo, Maria Luigia Iodice, Giovanni Zannini, Enzo Santangelo e Luigi Bosco”

CASERTA (Gianluigi Guarino) – Il comunicato stampa che pubblichiamo in alto ci è stato inviato da Giorgio Magliocca, ancora oggi presidente della Provincia in quanto eletto, a suo tempo, da candidato del centrodestra, ma che col centrodestra non ha più nulla a che vedere, come lui stesso ha dichiarato pubblicamente qualche settimana fa.

Si tratta di una conferenza stampa convocata per presentare la ricandidatura dello stesso Magliocca, stavolta appoggiato però da partiti e movimenti di un’area di centro, alleata, in Campania, al Pd, e a Napoli, città alleata anche col Movimento Cinque Stelle, che, insieme a Noi Campani e a Italia Viva, ha contribuito alla vittoria elettorale del sindaco Gaetano Manfredi.

Magliocca, dunque, aderisce, come ha dichiarato, a quest’area di centro che però, essendo collocata nella larga coalizione di centrosinistra, è tale a sua volta, anzi, è soprattutto tale, visto che nella sostanza, è il centrosinistra a reggere le sorti della Regione Campania e non il cosiddetto e seducente “centro moderato”

E centrosinistra è totalmente, pienamente, soprattutto, in occasione di fatti elettorali.

Le elezioni provinciali sono, per l’appunto, un fatto elettorale. Ora, a meno di non voler esprimere un paragone impossibile e improponibile tra Giorgio Magliocca e Clemente Mastella, va sottolineato che, eccetto il caso Benevento dove il Pd ha presentato un suo candidato contro Mastella e De Luca, seppur non formalmente, non ufficialmente, ha contribuito alla costituzione di una civica in appoggio al sindaco uscente, l’intera impalcatura del potere nella Regione Campania, che poi è quello che regge tutti il restio, è attivato e ruota intorno al fulcro costituito dagli uffici di via Santa Lucia e del Centro Direzionale, che allarga poi l’onda al Comune di Salerno, a quello di Caserta e a tanti altri, contesti e situazioni, si fonda sull’esistenza e sul mantenimento di un quadro politico che non si chiama centro moderato, bensì centrosinistra.

Un centrosinistra, per di più, alimentato e integrato da un rapporto stretto con i Cinque Stelle, che, con l’avvento di Giuseppe Conte al timone del movimento, persegue l’obiettivo di realizzare il cosiddetto campo largo, antica collaudatissima menata della sinistra per dire “amici, compagni e, dato che ci troviamo, anche ex camerati decontaminati alla Magliocca, “mettiamoci tutti insieme e agli italiani raccontiamo, magari raccomandandoci pure a quei fascistoni di Forza Nuova, autentici rifacitori, seppur in versione riveduta e molto modificata, dell’antica categoria leninista degli “utili idioti”, affinché, ogni tanto, vadano a sfasciare qualche sezione sindacale o del Pd, che siccome c’è la destra neofascista, sovranista e leghista,dicevamo, agli italiani raccontiamo che occorre creare un fronte ampio di salvezza e di saldezza democratica”.

Insomma, aggiungiamo noi, una cosa uguale a quella realizzata a Caserta, dove, giustamente (il fine giustifica i mezzi), è stato coinvolto anche un altro partito nella coalizione di centrosinistra: la camorra, presente in maniera manifesta ai festeggiamenti per la vittoria di Carlo Marino. Lì fecero gli americani prima di sbarcare in Sicilia, quando spedirono a Palermo Lucky Luciano a chiedere l’appoggio della mafia. Ma allora la destra cattiva era quella di Hitler e Mussolinui.

È evidente che Salvini, Meloni, il vecchietto di Arcore rappresentino ancora oggi, per quelli furbi alla Conte alla Bersani e, su scala locale,balla Carli Marino, quello che ci vuole per addizionare, per aggregare tutto, ma proprio tutto, criminalità compresa, al solo scopo di mantenere il potere.

Questo nostro ragionamento serve per rendere trasparente, almeno agli occhi dei lettori di Casertace, che la candidatura di Giorgio Magliocca, non essendo, al momento, paragonabile a quella di Mastella a sindaco di Benevento, è comunque dentro al perimetro di centrosinistra.

Si dirà: ma in questo invito alla conferenza stampa, non ci sono nomi del Pd, che dunque resta su posizioni contrarie alla candidatura dell’ex esponente di Alleanza Nazionale.

Se questo è vero, è anche vero però che tra gli invitati ci sono nomi importantissimi del centrosinistra di governo.

Passi pure per quel mattacchione, che procede allegramente verso lo schianto contro gli scogli ,da noi già preconizzato da tempo, di Giovanni Zannini.

Vada pure per Luigi Bosco, che già la volta scorsa votò disgiunto per Magliocca. Vada pure per Maria Luigia Iodice. Tutti loro si sentiranno in grado e liberi di fare, a Caserta, un’operazione alla Mastella, di muoversi a largo spettro, fino a quando non arriverà un ordine, una direttiva di De Luca in grado di creare in qualche modo tensione negli assetti di potere della Regione Campania, fondati su un centrosinistra, di cui fanno parte la Iodice, Bosco e il mio conterranneo assessore Casucci storicamente legato più a Sandra che a Clemente Mastella.

Ma nel momento in cui, a quella conferenza stampa, partecipasse Nicola Caputo, noi non abbiamo l’anello al naso e certo non si può venire a raccontarci frottole su come finirebbe la storia di una ipoteticissima lite tra Renzi e De Luca e su come si articolerebbe, al cospetto di questa rottura, la scelta di Nicola Caputo che a quel punto impiegherebbe mezzo secondo di orologio per mollare il toscano, che gli è servito solo per collocarsi in una posizione utile a se stesso e a De Luca, allo scopo di controllare le mosse di un partito, che lui, il governatore, magari, avrebbe fatto fatica a inquadrare e incanalare sempre bella direzione funzionale alle necessità della “sacra famiglia” salernitana.

Dunque, se Nicola Caputo, assessore regionale all’Agricoltura, sarà seduto, lui o anche solo rappresentato dal onsigliere regionale pure di Italia Viva, Enzo Santangelo, al fianco di Giorgio Magliocca, sabato all’Hotel Europa, significherà che Vincenzo De Luca, ma soprattutto il figlio Piero De Luca, attualmente vice-capogruppo alla Camera dei Deputati del Pd e che dal Pd aspetta una comoda ricandidatura al Parlamento, avranno autorizzato a Caputo a rompere con quel Pd che a Caserta non è rappresentato da un pinco palla qualsiasi, bensì dal presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero, che costituirebbe il bersaglio di una operazione chiaramente ostile, di cui Vincenzo, ma soprattutto Piero De Luca, si assumerebbero per intero la responsabilità politica.

E questo vale anche per Zannini, che recluta sindaci, consiglieri, nani e ballerine (soprattutto ballerine) in quanto glielo consente il potere di chi stabilisce e determina, ad esempio che cinque esponenti della famiglia di Luciano Sagliocco di Aversa vengano assunti nel giro di un mese tra concorsone regionale Asl Napoli 2 e Asl Caserta.

Insomma, non sappiamo se quella di Magliocca rappresenti una fuga in avanti. Non sappiamo se abbia scritto questo comunicato avendo ricevuto il consenso di Nicola Caputo a utilizzare il proprio nome.

Fatto sta che quello di sabato mattina sarà un momento di chiarezza, un momento in cui i cornuti della politica, che oggi, 11 novembre, festeggiano il loro santo patrono, manifesteranno e verificheranno il loro tradimento perpetrato ai danni del cornutissimo Pd, contando, magari, sul fatto che le logiche del potere porteranno a più miti consigli Gennaro Oliviero, il quale, dopo che le avrà buscate alle elezioni provinciali del pros6 18 dicembre, con un suo candidato tipo Renato Natale, non avrà la forza di sollevare a Roma, dove pure un giorno i l’altro si dovrà decidere la ricandidatura di Piero De Luca al Parlamento, il problema di un presidente della Regione, di un vice-capogruppo alla Camera del Pd, che in Campania (e in provincia di Caserta in particolare) fa politica soprattutto, anzi, a pensarci bene, solo contro il Pd.

E lo fa utilizzando una serie di personaggi avventurosi e avventurier avventuristi, tipo Zannini, che, non avendo piu alcuna possibilità di legarsi ad un partito che conta, sono pronti ad arruolare truppe mercenarie e lanzichenecchi di ogni genere, che poi, anche nel nome di Vincenzo e Piero De Luca schierano il loro autorevolissimo casellario giudiziario davanti alle fotocamere e alle videocamere che imprimono nei social i festeggiamenti dei sindaci anti-leghisti che ora cantano “Bella Ciao” e un minuto dopo abbracciano un camorrista che otto giorni prima ha quasi accoltellato a morte una persona.

Questa è la situazione del mondo di De Luca: il Pd, se fosse un partito serio, dovrebbe battere i pugni sul tavolo, ribellandosi e uscendo da una situazione di evidente sudditanza, manifestatasi in maniera palmare alle elezioni comunali di Caserta, dove la lista dei Denocrats è stata fatta in modo da tutelare gli obiettivi personali di soggetti che non rispondono al Pd ma a Marino direttamente e a scapito del risultato di un partito che, col suo misero 8%, ha toccato il minimo storico in quanto prosciugato dallo zanninismo, dal lusertismo, dal peppeporchettismo, dal caponismo, la nuova cultura dominante, autentica e unica vincitrice delle elezioni di ottobre, forte com’è stata di un senso di impunità, da cui affiora un conseguente senso di invincibilità ormai incardinato nelle consapevolezze dei suoi esponenti,, che, pare, si rafforzi moltissimo di sera, dalle 22 in poi, durante le cene e nei dopocena. Un senso di onnipotenza che ora viene traslato nell’arena delle elezioni provinciali, sulle quali, per questi qua, è anche più facile lavorare, perché bisognerà convincere gente affine, gente che parla la stessa lingua, consiglieri comunali, rispetto ai quali non bisognerà neppure sprecare energie a confezionare puttanate, sul pericolo leghista, ampiamente spese ad uso e consumo del popolo bue di Caserta, per il quale è stato addirittura meglio votare per la camorra piuttosto che per un democristiano, il quale, per non andare nel centrosinistra, era stato, in pratica, costretto un paio di anni orsono,, da un agguato orditi e realizzato da Giggino ‘a Purpetta, al secolo Luigi Cesaro, i cui amici casertani hanno votato. naturalmente e non a caso Carlo Marino, ad aderire alla Lega.