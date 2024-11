LA NOTA. PROVINCIA. 14 impiegati nell’Ufficio Legale e Di Monaco spende 5 mila e 500 euro per un avvocato esterno contro Marcello De Rosa. MA VE NE VOLETE ANDARE?? Il popolo dovrebbe incenerirvi

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

In tanti ci dicono: ma è mai possibile? Non avvertono l’enormità della loro sfrontatezza? No. Non l’avvertono perché non conoscono i valori fondanti di uno Stato di diritto, non conoscono cosa sia una comunità, così come questa è delineata in tutti i Paesi democratici. Il popolo dovrebbe sollevarsi e cacciarli a calci, ma purtroppo noi viviamo in un sistema arretratissimo, con la scuola che non riesce a migliorarlo perché nella scuola ci sono tanti che appartengono alla controcoltura italian-meridional-casertana

CASERTA (gianluigi guarino) – Nel giugno 2022, come è confermato dal dato sul tasso di assenza e presenza del Personale che, ovviamente non contiene i nomi specifici, abbiamo la certezza matematica che l’Ufficio Legale dell’amministrazione provinciale di Caserta poteva contare su sei persone, sicuramente due o tre avvocati, tra cui la dirigente Emilia Tarantino.

Subito dopo l’infornata vergognosa dei concorsi, lo stesso documento, traslato al luglio 2024 – ultimo disponibile – ci informa che i dipendenti sono diventati 14.

Otto sono stati assunti. Si tratta dell’ex consigliere provinciale, nonché ex consigliera comunale di Casapesenna, Raffaella Zagaria, dell’avvocato Giulia Fucci, figlia di Carlo Fucci, dell’ex sostituto procuratore di Santa Maria Capua Vetere, oggi procuratore della repubblica di Isernia e segretario nazionale, fino a qualche tempo fa, dell’ANM. E ancora, Angela Fusco, Daniela Maddaloni, Alfonso Simonelli, vicesindaco di Alife, altra roccaforte di Giovanni Zannini, e Rachele Barbarano, moglie di Giovan Battista Valentino, una coppia di coniugi votata all’essenza stessa dell’incarichificio, prima al Consorzio idrico per la signora, per lui in uno dei due enti d’ambito tra acqua e monnezza.

Manca all’appello l’ottava professionista legle assunta ma pare si sia dimessa e quindi non verrà aggiunta al conteggio.

Ora, con 14 dipendenti all’Ufficio Legale, è mai possibile, appartiene al mondo della fisica e non della metafisica che il presidente facente funzioni, Gaetano Di Monaco, spenda con un decreto imbeccato formalmente dalla proposta del dirigente Giovanni Solino, per incaricare un avvocato esterno, ossia Giuseppe Ceceri, per gli amici Chicco, professionista bravissimo e valentissimo (ma il problema non è certo lui), per difendere la scelta di Giorgio Magliocca di nominare, l’ultimo giorno utile prima della sua effettiva uscita di scena dalla Provincia, lo stesso Di Monaco, dopo aver revocato Marcello De Rosa, che ha presentato ricorso al Tar Campania?

Ma voi siete veramente una banda di pazzi. Ma come vi permettete a stare lì, a maneggiare denaro del popolo. Dovreste scomparire per i danni che avete fatto e state facendo. In un Paese serio, per una cosa del genere, sareste cacciati a calci nel sedere.

Vi diremmo “vergognatevi“. Ma che lo diciamo a fare. Ciò si dice a chi conosce il concetto di vergogna che presuppone l’esistenza di un brandello di etica.