La nuova truffa del profumo in pieno centro a CASERTA. Ecco come evitarla

Coinvolge gli anziani, ma non solo

CASERTA – La descrizione della nuova “truffa del profumo” arriva dal gruppo Ciochevedoincittà Caserta – Frazioni, Area urbana, extraurbana,pedemontana, dove è stata raccontata da più persone al fine di mettere in allerta gli altri membri.

“Appena successo in Via Ceccano – scrive Mary – Mia madre è stata avvicinata da un individuo che le diceva di dover consegnare un profumo per me.

Inizialmente lei ha pensato ingenuamente che potesse essere vero (non so per quale motivo anche perché non ho mai fatto una cosa simile o semmai senza neanche avvisarla).

Così ha cacciato il profumo e le ha chiesto 35 euro.

Al

che lei ha risposto che non li aveva e di aspettare perché mi avrebbe chiamata per accertarsi.

Così questo individuo si è dileguato.

Dite ai vostri genitori di fare attenzione!

Volevo dire a questo strxxxo che se sta qui sopra e ha gli attributi, si facesse avanti e li chiedesse a me i 35 euro.

Poi vediamo”.

“Anche a me successe – è l’esperienza di Ada – Mi fermò un giovane emi chiede se ero la madre di.

Alla mia affermazione mi disse che mi doveva consegnare un computer ( mio figli ne cercava verament3). e mi fece sentire una telefonata. Dalla voce ed altri particolari capii che e non era mio figlio. Allora disi al giovane che e non andava via avrei tanto urlato da fare correre tutta la polizia d’ Italia. Entrò in macchina e scappò . Avvertimi le mie amiche di stare attente. Ed infatti altre furono fermate. Bisogna stare attenti anche a quelli che ipnotizzano. È successo anche questo una decina di anni fa”

“È successo anche a mia mamma stamattina a Puccianiello, tornava dal supermercato …. mi ha telefonato subito – è l’esperienza di Caterina – La stessa cosa, volevano 25 € per un profumo per me e sapevano il mio nome.

Hanno fatto finta di parlare con me a tel. Lei non gli ha dato nulla,ha detto di no che non aveva soldi avendo fatto la spesa , questo voleva almeno un acconto ma mia mamma non gli ha dato nulla ,le ha offerto persino un passaggio(ovviamente mamma lo ha mandato via ridandogli sto pacco) e se n’è andato dicendo che sarebbe venuto lui da me a portarmelo.

Assurdo….ne pensano una più del diavolo! state attenti…anche agli anziani.