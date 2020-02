La nuova truffa dopo lo shopping. Automobilisti beffati da una bottiglietta d’acqua

MARCIANISE – Gira una nuova truffa tra gli automobilisti, quella della bottiglietta di acqua.

I balordi piazzano una bottiglia di plastica vuota tra la gomma e la carrozzeria di un’auto in sosta, in modo tale che l’automobilista sia costretto a fermarsi una volta al volante, mettendo poi in atto la rapina o il furto: negli ultimi casi registrati a Marcianise e dintorni, i delinquenti puntano alla spesa o allo shopping portato in auto dai negozi.

Un uomo della citata Marcianise, infatti, qualche giorno fa, stava tornando dal supermercato quando si è accorto, nei pressi di Viale Carlo III, che stava per cadere nel tranello ed ha evitato il peggio.