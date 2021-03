La nuova truffa WhatsApp del codice a sei cifre

CASERTA – “Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?”. È il messaggio usato nell’ultimo tentativo di truffa via WhatsApp per impadronirsi degli account del malcapitato. Se ti è arrivato, non rispondere: si tratta infatti del codice univoco a sei cifre necessario ad ultimare la procedura per il trasferimento rapido dell’app di messaggistica. I truffatori informatici hanno messo a punto questa nuova trappola che può consentire di impossessarsi del’ account WhatsApp della vittima e usarlo. Come di facile immaginazione ciò può portare a numerosi problematiche sia di natura personale che economica.