La Polizia Municipale chiude supermercato “abusivo”

CASTEL VOLTURNO – Polizia municipale chiude supermercato abusivo in via Messina.

Per l’apertura dell’attività non risulta essere stata presentata alcuna Scia, risulta quindi avviata “in assoluta violazione e spregio delle specifiche normative in materia di attività di somministrazione e che nel caso di specie si configura lo svolgimento di un’attività abusiva, per le quale oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria comminata col verbale consegue quale atto dovuto e del tutto vincolato anche l’applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell’attività”. Quindi è stata disposta la chiusura immediata dell’attività ed è stata comminata una sanzione pecuniaria alla titolare.