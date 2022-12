La premier Meloni telefona alla mamma del capitano Altruda: “Ha detto che sarà forte come me”

Dal palco della festa per il decennale di Fratelli d’Italia le parole della presidente del Consiglio. Oggi ai funerali a Trapani era presente il ministro della Difesa Guido Crosetto.

CASERTA "Oggi ci sono stati i funerali solenni di Fabio Antonio Altruda, un pilota Eurofighter caduto in fase di atterraggio del suo volo. Io ho parlato con la mamma e il papà. La mamma mi ha molto commosso, mi ha detto: "Guardi, sarò forte come lei". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, sul palco della festa del decennale di FdI a Roma, prima di iniziare l'intervista con Roberto Inciocchi di SkyTg24: "A questa famiglia mandiamo le condoglianze del governo italiano e di questa piazza, per Fabio, un ragazzo straordinario che si batteva per questa nazione e la bandiera tricolore che noi faremo sventolare alta". Oggi pomeriggio ai funerali del capitano Altruda

il nostro articolo) era presente, per il governo, il ministro della Difesa,