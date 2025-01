La prevenzione delle malattie è la massima cura di sé. Maresca, don Patriciello e Monica Sarnelli sostengono il libro di Angelo Quindici

“La paura e il coraggio”: l’opera prima del talentuoso operatore socio sanitario, segnato dall’esperienza della morte di sua madre che lo ha spinto a dedicare parte della sua vita a questa cruciale battaglia.

TEVEROLA/AVERSA (Federica Borrelli) – Spesso, presi delle incombenze quotidiane, dimentichiamo di prenderci cura di noi stessi. È proprio su questo tema che si fonda il libro “La paura e il coraggio“ scritto dall’operatore socio sanitario teverolese Angelo Quindici, un manifesto sulla prevenzione e la cura di sé edito da Pasquale Gnasso Editore.

Da anni, Angelo Quindici, è promotore di eventi e iniziative che mirano a sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione. Le sue giornate di screening gratuito e i corsi sulle manovre salvavita sono solo alcune delle attività che organizza per sensibilizzare la comunità affinché possa comprendere che la salute non è un punto di arrivo, ma un cammino da percorrere giorno per giorno.

La dolorosa perdita della madre a causa di un tumore ha spinto Quindici a dedicarsi anima e corpo alla promozione della prevenzione. Un’esperienza, come racconta, che lo ha segnato profondamente ma che gli ha dato la forza per sensibilizzare gli altri sull’importanza di non trascurarsi mai.

Cuore del libro sono le storie di resilienza, testimonianze di vita che parlano di come la prevenzione possa davvero fare la differenza. Tra gli autori che hanno contribuito al volume ci sono personalità di grande rilievo come il magistrato C Catello Maresca, il sacerdote Don Maurizio Patriciello e le cantanti Ida Rendano e Monica Sarnelli, che con le loro parole arricchiscono il messaggio di Quindici, portando ciascuno la propria esperienza e il proprio punto di vista sul tema della cura di sé e del supporto nella malattia.

Non meno importante è stato il contributo dei medici – specialisti del settore che hanno preso parte alla realizzazione del libro attraverso la stesura di alcuni capitoli.

La presentazione dell’esordio letterario di Quindici si è svolta lo scorso 13 dicembre nella “Sala Guitmondo” del seminario vescovile di Aversa. Moderatore dell’incontro è stato Angelo Cirillo che ha guidato gli interventi del fisioterapista Angelo Vella e di Don Carmine Schiavone.

“Nel corso della vita può capitare di dimenticarci di noi stessi, di pensare agli altri in modo eccessivo e non amarci abbastanza, tanto da accontentarci. Il nostro compito è invece guardarci intorno, apprezzare quello che siamo e prenderci cura di noi stessi. Presi dal vortice della vita, non riusciamo a fermarci e a riflettere su quanto abbiamo e quanto dobbiamo difendere per essere felici. Amare ogni giorno un pezzetto in più di se stessi aiuta a guardare l’esistenza in modo diverso. Prevenire è meglio che curare”: questa la descrizione che accompagna il retro del libro.