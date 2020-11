La provincia di Caserta si conferma quella più contagiata d’Italia. 0 GUARITI, 8 VITTIME. ELENCO COMUNE PER COMUNE

CASERTA – La provincia di Caserta si conferma quella più contagiata d’Italia. Una specificità frutto della totale incapacità, a questo punto dimostrato e certificato dei numeri, delle locali autorità sanitarie non in grado di garantire quel minimo di standard di assistenza e di organizzazione che magari in altre provincie esiste, a partire da quella di Napoli.

Ed è proprio il 22% di oggi (che comunque migliora il 25% di positivi rispetto ai tamponi effettuati registrato nella giornata di ieri) ad alzare la media dell’intera Campania ,che oggi segna complessivamente 3217 tamponi casi positivi su 24332 tamponi praticati.

Per quanto riguarda Caserta, andiamo più nel dettaglio:

CASI POSITIVI: 26260 (+589 rispetto a ieri)

GUARITI: 8466 (+0 rispetto a ieri)

POSITIVI ATTUALI: 17583 (+582 rispetto a ieri)

TAMPONI EFFETTUATI IERI: +2627

NUOVI DECESSI (8): Aversa, Caserta, Castel Morrone, Mondragone, San Nicola la Strada, San Prisco, Santa Maria a Vico, Teverola.

ELENCO TAMPONI PER COMUNI – COVID-19 ASL CASERTA_22_11_2020_14_00 con CE