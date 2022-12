LA REQUISITORIA. La droga dei Cervinari. La Dda chiede oltre tre secoli di carcere

L’organizzazione fu smantellata la scorsa primavera con un blitz ad opera dei carabinieri del Comando Provinciale di Caserta

SAN FELICE A CANCELLO – Richieste di condanna pesanti quelle del pm della DDA di Napoli, Luigi Landolfi, questa mattina per i 29 imputati, accusati di essere parte dell’organizzazione dello spaccio di stupefacenti sotto il segno del ras Filippo Piscitelli alias ‘o Cervinaro, 52 anni, che hanno deciso di essere giudicati con il rito abbreviato.

L’organizzazione fu smantellata la scorsa primavera con un blitz ad opera dei carabinieri del Comando Provinciale di Caserta. Chiesti 20 anni per Filippo Piscitelli, suo figlio Antonio Piscitelli, e per la madre di quest’ultimo Elena Rivetti, ex moglie di o’ Cervinaro.

LE RICHIESTE DI CONDANNA

Giuseppina Abbate 28 anni di Arienzo: 8 anni

Adriano Basilicata 51enne: 12 anni

Angelo Biagio Carfora 51enne: 10 anni

Antonio Cimmino, alias Tonino ‘o lazzariello: 10 anni

Lazzaro Cimmino, 25enne dei Ponti Rossi 10 anni

Raffaele Conte 51 anni di Marano 10 anni

Giuseppe D’Anna alias ‘o stregone 68 anni di Napoli 14

Nicola De Lucia 43 anni di Polvica di Nola 8 anni

Crescenzo De Rosa 46enne di Napoli 14 anni

Patrizia Di Palma 45enne alias ‘ a vanacore 15 anni

Luca Gagliardi 47enne vico Dell’Arco San Felice a Cancello 4 anni

Alfonso Grego 48 anni di Telese Terme: 4 anni

Grego Vincenzo 21 anni di Telese 4 anni

Francesco Iannone detto Pippet residente ad Arienzo 14 anni

Gennaro Iannone 50 anni di via San Marco Santa Maria a Vico 10 anni

Alfonso Morgillo 38 anni frazione Polvica: 8 anni

Veronica Morgillo alias ‘a rossa 35 anni di Arienzo: 10 anni

Antonio Naddeo detto piccolino 21 anni di Arienzo: 8 anni



Antonio Piscitelli detto ‘o nano 34 anni via Cantariello San Marco 10 anni

Antonio Piscitelli, alias ‘o Cervinaro 28 anni via Costa Arienzo: 20 anni

Costanza Piscitelli 31 anni via San Marco 10 anni

Filippo Piscitelli 52 anni alias ‘ Cervinaro: 20 anni

Michela Piscitelli 34 anni via San Marco San Felice: 12 anni