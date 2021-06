LA RETATA DEGLI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA. Sospensione dal servizio per 23. I NOMI

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Terminiamo come, avevamo promesso, l’elenco delle persone colpite da ordinanza cautelare nell’ambito dell’indagine che ha portato questa mattina il gip ad emettere il provvedimento a carico di diversi componenti della polizia penitenziaria del carcere di Santa Maria Capua Vetere per la presunta violenza a carico dei detenuti nel periodo del lockdown.

Poco fa (CLICCA QUI PER LEGGERE), abbiamo pubblicato i nomi degli 8 agenti arrestati in carcere e dei 18 ai domiciliari.

Ora è la volta dei 23 nomi degli agenti di polizia penitenziaria che hanno subito un provvedimento di sospensione a tempo determinato, che varia dai 6 ai 9 mesi, di sospensione dal servizio.

Hanno subito la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio:

Francesca Acerra, Silvio Leonardi, per mesi 9;

Antonio Fullone, Stanislao Fusco, Alessio De Simone, per mesi 8;

Giovanni Di Benedetto, Soma Maurizio, Domenico Pascariello, Mario Rigido, Pasquale Rullo, Giuseppe Gaudiano, Giuseppe Bortone, Maurizio Colurciello, Pasquale Merola, Salvatore Di Stasio, per mesi 6;

Francesco Merola, Eugenio Calcagno, Giovanni Guardiano, Gennaro Quisillo, Michele Piscitelli, Paolo Buro, Massimo Oliva, Carmine Antonio Zampella sospensione per mesi 5.

L’accusa è di depistaggio.