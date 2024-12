La ricerca della bellezza tra le pagine dell’ultimo Romanzo di Angela Lina Barbieri

L’ evento è stato inserito nell’ambito del Patto per la Lettura di cui l’Associazione Liberi Orizzonti è firmataria presso la saletta conferenze del Teatro Parravano e ha avuto il patrocinio del Liceo Statale Alessandro Manzoni di Caserta, l’Ass. Rotary Club Innerwil Luigi Vanvitelli distretto 2101, Associazione Quaercus Vitae, Caserta Città che legge, Patto per la Lettura, Liberalibri ed Edizioni Graus

CASERTA – Ieri 12 dicembre alle ore 17.30, nella saletta del Teatro Parravano di Caserta, e stato presentato, a un attento e numeroso pubblico, il nuovo libro della scrittrice Lina Angela Barbieri dal titolo “Quel che resta di Venere”.

L’evento è stato organizzato dalla Associazione di Promozione sociale “Liberi Orizzonti” presieduta dalla prof. Angela Capasso. L’associazione è già attiva sul territorio nell’ambito della programmazione annuale di promozione della cultura e dell’arte sul proprio territorio ed è molto attenta alle tematiche culturali e si occupa di informazione e formazione sul territorio in ambito educativo essendo vincitrice di diversi bandi ministeriali, in particolare con il Ceppel e Cinema Immagini.

intervenuti per i saluti,socia di Liberi Orizzonti. Intrattenimento musicale a cura di

L’ evento è stato inserito nell’ambito del Patto per la Lettura di cui l’Associazione Liberi Orizzonti è firmataria presso la saletta conferenze del Teatro Parravano e ha avuto il patrocinio del Liceo Statale Alessandro Manzoni di Caserta, l’Ass. Rotary Club Innerwil Luigi Vanvitelli distretto 2101, Associazione Quaercus Vitae, Caserta Città che legge, Patto per la Lettura, Liberalibri ed Edizioni Graus.

Relatrice la Prof. Adele Vairo Dirigente scolastica del liceo Manzoni che ha dialogato con l’autrice toccando i punti salienti del libro: la ricerca della Bellezza anche attraverso il viaggio nel mondo dei sentimenti.

L’autrice, Lina Angela Barbieri è avvocato, scrittrice e giornalista. Ha già pubblicato un libro dal titolo “I giorni di Marzo “ con il quale ha contribuito alla diffusione della prevenzione oncologica.

È stata insignita di numerosi premi tra i quali : Premio Speciale Lions Club, Associazione Quaercus Vitae, Associazione A.T.E. per la prevenzione oncologica. Premio Caruso per la poesia e la narrativa, Premio Luigi Vanvitelli per la poesia, Premio Torre in Versi per la poesia ; Premio Oriolo per la poesia, due volte Premio “Dentro Salerno “ per la poesia evla narrativa; Premio alla Carriera “Approdi d’Autore” ricevuto da Graus Edizioni.

A dicembre del 2024 ha già ricevuto il Primo Premio “Dentro Salerno” per questo secondo romanzo ”Quel che resta di Venere”.