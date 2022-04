LA RUBRICA DEGLI AUGURI. Congratulazioni a Maria Cerreto, avvocato con il massimo dei voti

CASERTA – Nel primo pomeriggio, dinanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere ha prestato giuramento la giovanissima avvocatessa Maria Cerreto che, appena ventisettenne, ha superato con il massimo del punteggio l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense. Grande soddisfazione per i genitori, Luigi e Vera, di Valle di Maddaloni. Auguri a Mary per il traguardo raggiunto e per un futuro che sarà , visti i risultati ottenuti, sicuramente pieno di soddisfazioni.