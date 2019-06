La scomparsa della 18enne Claudia. Alle 2 di notte si allontana da casa in bici e…

VITULAZIO (d.l.) – Cominciano a delinearsi i tratti di questa storia misteriosa e dell’allontanamento di Claudia Vallefuoco. Alle 2 della notte scorsa, la 18enne, compiuti appena lo scorso 2 giugno, si è allontanata dalla sua abitazione con una bicicletta e qualche soldo in tasca, per recarsi alla stazione ferroviaria. Il suo cellulare è stato rintracciato intorno a mezzogiorno di oggi alla stazione di Roma Termini e, a questo punto, si crede che il suo viaggio possa proseguire in direzione Milano.