La scuola per il sociale. Gli alunni dell’Alberghiero Artusi impegnati in cucina per il pranzo di Pasqua ai più bisognosi 26 Marzo 2021 - 19:22

SAN PRISCO – Un’importante iniziativa di solidarietà per persone bisognose del territorio sarà promossa dall‘Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi“ con sede a San Prisco. Gli alunni, infatti, magistralmente coadiuvati dai docenti, saranno impegnati nelle cucine della scuola, nei giorni 28 marzo ( domenica delle palme) e 4 aprile (Giornata della S.Pasqua). I pasti saranno consegnati a domicilio. Qui sotto il testo integrale del comunicato dell’istituto.