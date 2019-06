LA SEGNALAZIONE! Raffica di furti d’auto fuori all’Università: “Non ne possiamo più”

AVERSA (red. cro.) – Abbiamo ricevuto questa segnalazione e la pubblichiamo integralmente. Cittadini e studenti universitari stanchi dei raid che subiscono nelle zone circostanti l’aulario della Facoltà di Ingegneria.

Egregia redazione,

volevo segnalarvi un grave fatto che ormai prosegue da più di un anno nelle zone circostanti l’aulario della Facoltà di Ingegneria della Vanvitelli ad Aversa, sita a viale Michelangelo.

Scopriamo un problema grave di cui nessuno parla: la zona circostante la facoltà di Ingegneria (composta da Viale Michelangelo, Via Pastore e Via Plauto) è diventata ormai la preferita per qualche banda di ladri che con grande abilità rubano auto (oppure autoradio) anche in orari di punta molto trafficati.

Questi furti nella zona avvengono con cadenza mensile, non c’è un mese in cui non si senta che a qualche studente non sia stata sottratta l’auto oppure distrutto il finestrino per prelevare l’autoradio con conseguenti danni economici per chi già sostiene la forte pressione delle tasse universitarie.

Via Michelangelo, Via Pastore e Via Plauto (con relativi parcheggi) sono ormai diventati la zona preferita di questi ladruncoli, grazie anche alla totale assenza sia di telecamere che di pattuglie, che hanno reso queste 3 vie un moderno Far West senza regole.