La sera deve restare a casa, ma lui gira indisturbato. 44enne di S.MARIA C.V. finisce in carcere. IL NOME

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il 44enne di Santa Maria Capua Vetere aveva ricevuto, a seguito di una condanna, il divieto di uscirte di casa nell’orario notturno, ovvero dopo le ore 20.

Evidentemente, per Walter Nocera questa era una limitazione della libertà troppo pesante, visto che per almeno tre volte è stato beccato in giro dopo che il sole era calato, una delle quali alla stazione di Capua, trovato ad armeggiare vicino ai cavi di rame dei binari.

In queste ore, Nocera è stato trasferito in carcere su disposizione del giudice nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.